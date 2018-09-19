Анджелина Джоли собралась замуж за английского миллиардера

В прессу просочились слухи, что голливудская актриса Анджелина Джоли, не успев еще официально развестись с Брэдом Питтом, уже совершила тайную церемонию бракосочетания с британским миллиардером.

Анджелина Джоли хочет развестись с Брэдом Питтом как можно скорее. Видимо, по этой причине несколько недель назад звезда уволила своего адвоката по разводам. Также Джоли подала судебный иск с просьбой предоставить ей быстрый развод. «Быстрый развод» означает, что брачный союз пары Джоли – Питт прекратит свое существование до окончательного разрешения всех опекунских и финансовых разногласий бывших супругов. И теперь, кажется, стало ясно, почему Анджелина так торопится с разводом.

«Энджи и англичанин тайно готовятся к пышной свадьбе. Однако в прошлые выходные они уже успели провести тайную церемонию бракосочетания, чтобы доказать друг другу свою верность. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, в новом особняке Джоли», - сообщили в зарубежной прессе со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Анджелина Джоли выйдет замуж за британского миллиардера сразу же, как только высохнут чернила на свидетельстве о разводе с Брэдом Питтом, утверждают зарубежные издания. Официальная свадьба должна состояться в Лондоне, передает «Телепрограмма».