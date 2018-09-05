Жена Сергея Сафронова родила ему дочку
5 сентября 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Известный иллюзионист Сергей Сафронов поделился радостной новостью в соцсети: он в третий раз стал отцом. Нынешняя суппруга Екатерина подарила ему дочь. Сафронов воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений.
Сергей разместил совместное фото с новорожденной дочкой, но лицо малышки показывать не стал. Как назвали ребенка - пока не известно.
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Как ранее стало известно, Сергей Сафронов тайно женился на беременной подруге, 29-летней Екатерине. Иллюзионист скрывал этот роман даже от родственников, но наконец решил рассказать о новых отношениях.
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