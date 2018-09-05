Жена Сергея Сафронова родила ему дочку

Известный иллюзионист Сергей Сафронов поделился радостной новостью в соцсети: он в третий раз стал отцом. Нынешняя суппруга Екатерина подарила ему дочь. Сафронов воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений.

Сергей разместил совместное фото с новорожденной дочкой, но лицо малышки показывать не стал. Как назвали ребенка - пока не известно.

Поклонники бросились поздравлять ведущего передачи "Битва экстрасенсов": "Здоровья маме и малышке!!!", "Крепкого здоровья крохе, а родителям спокойных ночей", "Чудо свершилось!"

Как ранее стало известно, Сергей Сафронов тайно женился на беременной подруге, 29-летней Екатерине. Иллюзионист скрывал этот роман даже от родственников, но наконец решил рассказать о новых отношениях.