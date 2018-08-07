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Звезда фильма "Такси" Сами Насери обратился к врачам после драки в Москве

7 августа 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда фильма "Такси" Сами Насери обратился к врачам после драки в Москве
фото: globallookpress.com

Звезда фильма "Такси", французский актер Сами Насери обратился за помощью в НИИ имени Склифосовского. Согласно некоторой информации, консультация врачей понадобилась артисту после конфликта в клубе.

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Опубликовано видео массовой драки таксистов в центре Москвы

Якобы Сами Насери захотел выяснить у медиков подробности о состоянии своего здоровья после инцидента. В справочной медучреждения подтвердили, что всемирно известный актер обращался к врачам и добавили, что он был выписан в тот же день, передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ появились данные о том, что в ночь на воскресенье Насери стал участником драки в одном из московских клубов, где он находился вместе с братом. 

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