Звезда фильма "Такси", французский актер Сами Насери обратился за помощью в НИИ имени Склифосовского. Согласно некоторой информации, консультация врачей понадобилась артисту после конфликта в клубе.

Якобы Сами Насери захотел выяснить у медиков подробности о состоянии своего здоровья после инцидента. В справочной медучреждения подтвердили, что всемирно известный актер обращался к врачам и добавили, что он был выписан в тот же день, передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ появились данные о том, что в ночь на воскресенье Насери стал участником драки в одном из московских клубов, где он находился вместе с братом.