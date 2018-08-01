В Сети спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королёвой

Супруг певицы Наташи Королёвой, 48-летний Сергей Глушко опубликовал фото со своим сыном Архипом. Подписчики спорят, на кого юноша больше похож - на маму, или на папу? Но все сходятся на том, что Архип скоро затмит Тарзана.

«Моя гордость!», — подписал снимок Глушко-старший. Поклонники считают, что парень взял от родителей лучшие черты. «Ну красавцы невозможные!», «Глазки просто чудо! Хороший мальчишка получился!», - пишут в комментариях. «Красавцы, молодцы, отличная семья, хороший ребёнок, мама и папа просто бомба, берите от жизни все и никого не слушайте!»

Архип родился в 2002 году, он учится и живет сейчас в США.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)31 Июл 2018 в 4:38 PDT