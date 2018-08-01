В Сети спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королёвой
1 августа 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Супруг певицы Наташи Королёвой, 48-летний Сергей Глушко опубликовал фото со своим сыном Архипом. Подписчики спорят, на кого юноша больше похож - на маму, или на папу? Но все сходятся на том, что Архип скоро затмит Тарзана.
«Моя гордость!», — подписал снимок Глушко-старший. Поклонники считают, что парень взял от родителей лучшие черты. «Ну красавцы невозможные!», «Глазки просто чудо! Хороший мальчишка получился!», - пишут в комментариях. «Красавцы, молодцы, отличная семья, хороший ребёнок, мама и папа просто бомба, берите от жизни все и никого не слушайте!»
Архип родился в 2002 году, он учится и живет сейчас в США.
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