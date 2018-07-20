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Андрей Разин: по бездарности Ольга Бузова перещеголяла даже меня

20 июля 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин: по бездарности Ольга Бузова перещеголяла даже меня
фото: globallookpress.com

Создатель популярной группы "Ласковый май" Андрей Разин высказался о творчестве певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По его словам, нет ничего хуже, чем концертная деятельность экс-участницы "Дома-2".

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Разин отметил, что что Бузова "по бездарности" перещеголяла даже его самого. Основатель "Ласкового мая" подчеркнул, что сам никогда не имел хорошего голоса, однако стал одним из лучших артистов СССР, дал около 2800 концертов и записал 123 композиции, передает "СтарХит".

По мнению Андрея Разина, Ольга Бузова является худшей певицей "всех времен и народов".

Артистка на подобные слова никак не отреагировала – в настоящий момент она очень занята на концертах и съемках клипов.

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