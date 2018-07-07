Анфиса Чехова топлес порассуждала о наготе

Известная телеведущая Анфиса Чехова выложила на своей странице в Instagram фотографии топлес с летнего отдыха в Греции. 40-летняя звезда отметила, что голого человека можно снять эстетично и порнографично.

Анфиса считает, что голое тело прекрасно, а нагота божественна. И пошлость и распущенность только в глазах смотрящего.

Некоторые поклонники оценили мудрость Чеховой, нашлись и те, кто раскритиковал телеведущую за "выпячивание своих прелестей". И напомнили, что если она будет нарушать правила соцсети, ее страницу могут заблокировать. Любуемся, пока этого не сделали.