Анфиса Чехова топлес порассуждала о наготе
7 июля 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Анфиса Чехова выложила на своей странице в Instagram фотографии топлес с летнего отдыха в Греции. 40-летняя звезда отметила, что голого человека можно снять эстетично и порнографично.
Анфиса считает, что голое тело прекрасно, а нагота божественна. И пошлость и распущенность только в глазах смотрящего.
Некоторые поклонники оценили мудрость Чеховой, нашлись и те, кто раскритиковал телеведущую за "выпячивание своих прелестей". И напомнили, что если она будет нарушать правила соцсети, ее страницу могут заблокировать. Любуемся, пока этого не сделали.
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