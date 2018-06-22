Дочь Пугачевой рассказала о диете, которую запрещено нарушать

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина знает все женские секретики. Лиза разбирается в моде и знает о существовании диет. У девочки, как выяснил ее папа Максим, даже есть свой "режим питания". Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения

Галкин повеселил своих подписчиков в Инстаграм новым забавным видео своих детей-двойняшек за трапезой, - сообщает teleprogramma.pro. Максим запечатлел, как Гарри с аппетитом поглощал сосиски. Мальчик умеет пользоваться вилкой и ножом. А Лиза уминала пряник.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)21 Июн 2018 в 5:07 PDT

Папа спросил дочь, о какой самой лучшей диете она может рассказать. Девочка ответила: "Пряник" и пояснила, что "режим питания" нарушать нельзя.

Брату не понравилось выражение "режим питания". Гарри попросил Лизу не говорить таких слов. Звездное семейство ужинало вчера самой обычной едой. У Гарри - сосиски. у Лизы - пряник, у Аллы Борисовны - морковка. И никаких изысков.

Несколько дней назад отмечали день рождения главы семейства. Максиму исполнилось 42 года. Торт испекла сама Алла. Малыши с нетерпением ждали, как папа будет задувать свечи на тортике.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)20 Июн 2018 в 3:05 PDT

А о моде Лизонька рассуждает со своей старшей сестрой Кристиной Орбакайте. Малышке нравится, как одевается Кристина.