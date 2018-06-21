Пугачева и Галкин удивили своих поклонников скромным ужином

Вчера в Instagram Максим Галкин опубликовал видеоролики с участием Аллы Борисовны. Один из них Галкин снял во время ужина. «Что может быть вкуснее сардинок! Скажи?», — обращается Максим к Алле.

«Морковка», — спокойно отвечает Пугачева. Поклонники удивились на редкость скудному ужину звездной пары. Кто-то посоветовал картошечку в мундире с огурцом. Многие похвалили Пугачеву за силу воли, ведь выдерживать диету не так-то просто.