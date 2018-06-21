Пугачева и Галкин удивили своих поклонников скромным ужином
21 июня 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера в Instagram Максим Галкин опубликовал видеоролики с участием Аллы Борисовны. Один из них Галкин снял во время ужина. «Что может быть вкуснее сардинок! Скажи?», — обращается Максим к Алле.
«Морковка», — спокойно отвечает Пугачева. Поклонники удивились на редкость скудному ужину звездной пары. Кто-то посоветовал картошечку в мундире с огурцом. Многие похвалили Пугачеву за силу воли, ведь выдерживать диету не так-то просто.
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