Киркоров объяснил поведение Пугачевой, которой "надоела" Бузова
20 июня 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно Филиппа Киркорова спросили, что он думает о назревающем конфликте между его бывшей женой Аллой Пугачевой и Ольгой Бузовой. Филипп поспешил опровергнуть эти слухи, списав все на случайность.
Ранее Филипп Киркоров опубликовал кадры, на которых страстно танцует с Ольгой Бузовой. Один из подписчиков оставил комментарий, что звезда «Дома-2» своей персоной засоряет эфир и уже просто «всех достала». Под этим посланием свой "лайк" поставила и Алла Пугачева.
"Алла Борисовна не читает ни комменты, ни лайки. Случайно тыкнула, и все", – пояснил Киркоров, пишет kp.ru.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес