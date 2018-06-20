Недавно Филиппа Киркорова спросили, что он думает о назревающем конфликте между его бывшей женой Аллой Пугачевой и Ольгой Бузовой. Филипп поспешил опровергнуть эти слухи, списав все на случайность. Алла Пугачева рассказала, как ей живется с Киркоровым и Галкиным

Ранее Филипп Киркоров опубликовал кадры, на которых страстно танцует с Ольгой Бузовой. Один из подписчиков оставил комментарий, что звезда «Дома-2» своей персоной засоряет эфир и уже просто «всех достала». Под этим посланием свой "лайк" поставила и Алла Пугачева.

"Алла Борисовна не читает ни комменты, ни лайки. Случайно тыкнула, и все", – пояснил Киркоров, пишет kp.ru.