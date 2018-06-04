Алла Пугачева разозлилась, увидев снимки бывшего мужа с Ольгой Бузовой

Примадонна российской эстрады удивила поклонников своей реакцией на фотографии бывшего мужа с Ольгой Бузовой. Речь идет о кадрах, на которых Филипп Киркоров исполняет страстный танец с артисткой.

Певец назвал Ольгу "бомбой замедленного действия", которая наконец взорвалась. Поклонники начали горячо обсуждать неоднозначные снимки. Как сообщает "СтарХит", Алла Пугачева тоже заглянула на страничку экс-супруга и поставила "лайк" под одним из нелестных комментариев о Бузовой.

Многие сочли, что подобная реакция говорит сразу о двух вещах. Во-первых, Алла Борисовна может до сих пор ревновать Филиппа к другим дамам, а во-вторых, не исключено, что она не слишком благосклонно относится к Ольге.