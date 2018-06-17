Внешность бабушки Ольги Бузовой поразила поклонников

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию с женской частью своей семьи. Артистка, ее мама, бабушка и сестра провели вместе целый день и сделали несколько совместных кадров.

Поклонники были поражены потрясающим внешним видом бабушки Ольги, которой скоро исполнится 80 лет. Многие заметили, что на лице пожилой дамы почти нет морщин, зато есть красивый макияж, подчеркивающий все достоинства. Более того, бабушка Бузовой для встречи с внучками и дочерью сделала укладку, маникюр и выбрала красивый наряд. Не меньше фолловеров поразила и мама певицы, которая на некоторых снимках выглядит едва ли не ровесницей своих дочерей.

Фанаты предполагают, что Ольге передались прекрасные гены, вследствие чего она долгое время будет оставаться молодой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)16 Июн 2018 в 10:50 PDT