Ольга Бузова потеряла голос. А он был?
14 июня 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова пытается сделать карьеру певицы. Бузова ездит на гастроли, получает призы и награды за свои выступления, говорят, у нее масса поклонников. Ольга заболела, чем встревожила своих фанатов.
Хорошо, что на ближайшее время у нее не запланирована работа в студии звукозаписи. Болит у Ольги горло, во время болезни нельзя напрягать голосовые связки. Бузова полагается на своих поклонников. В ответ на сообщение о болезни, фанаты забросали теледиву советами, как вылечить больное горло. "Вы у меня самые хорошие! Я делаю все, что вы сказали: пью теплое, чай, воду, молочко... Но пока еще голос слабенький!" - поделилась Оля Бузова.
Звезда шоу-бизнеса считает, что советы поклонников помогут быстро восстановить голос. Возможно, Ольга Бузова простудилась в день открытия своего ресторана. Погода в Москве какая-то совсем не летняя.
В Сети появился ролик, где один из участников проекта "Голос" Брендон Стоун спел кавер на песню Ольги Бузовой. Певец показал всему Рунету, как звучала бы композиция, если бы у звезды скандальной телестройки был не только голос, но и понимание, о чем она поет.
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