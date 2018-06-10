Как звучала бы песня Ольги Бузовой, если у нее был голос

В Сети появился ролик, где один из участников проекта «Голос» Брендон Стоун спел кавер на песню Ольги Бузовой. Певец показал всему Рунету, как звучала бы композиция, если бы у звезды скандальной телестройки был не только голос, но и понимание, о чем она поет.

Больше всего удивило пользователей то, что у песни, оказывается есть смысл, который в исполнении безголосой телеведущей увидеть просто невозможно.

«Супер! Это просто небо и земля! Надо Ольге дать послушать как человек ПОЕТ, чтоб она уже заканчивала придуриваться и мечтать о том, что она певица», «Я считала эту песню глупой попсой. Но теперь я понимаю, что эта песня с глубоким смыслом», «Это ж какая должна быть сказочная бездарность, чтобы так угробить эту песню», - написали пользователи Сети в комментариях.

Ни какова теперь цена "Бузовской терелки"? вопрошают участники дискуссии, намекая на премию Муз-ТВ.