Как звучала бы песня Ольги Бузовой, если у нее был голос
10 июня 2018, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появился ролик, где один из участников проекта «Голос» Брендон Стоун спел кавер на песню Ольги Бузовой. Певец показал всему Рунету, как звучала бы композиция, если бы у звезды скандальной телестройки был не только голос, но и понимание, о чем она поет.
Больше всего удивило пользователей то, что у песни, оказывается есть смысл, который в исполнении безголосой телеведущей увидеть просто невозможно.
«Супер! Это просто небо и земля! Надо Ольге дать послушать как человек ПОЕТ, чтоб она уже заканчивала придуриваться и мечтать о том, что она певица», «Я считала эту песню глупой попсой. Но теперь я понимаю, что эта песня с глубоким смыслом», «Это ж какая должна быть сказочная бездарность, чтобы так угробить эту песню», - написали пользователи Сети в комментариях.
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