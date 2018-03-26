Садальский поведал об интригах и скандале вокруг преемника Табакова
26 марта 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Станислав Садальский вмешался в скандал относительно преемника покойного Олега Табакова. Он рассказал о страстях, которые кипят в МХТ им. Чехова, где Табаков на протяжении 18 лет являлся худруком.
Садальский написал, что в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий собрали всех работников учреждения, после чего предложили подписать коллективное письмо на имя Владимира Путина с предложением оставить на должности художественного руководителя Хабенского, ведь только президент страны может повлиять на такое решение. В послании говорится, что в театре не согласны с выбором на место художественного руководителя Женовача. «А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься. Очень глупо придумали. Теперь Хабенский в неловком положении», — написал Садальский на своей странице в Instagram. Примечательно, отмечает Садальский, что актеры отказались подписывать коллективное письмо к Путину.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Машков объяснил, почему не занял место Олега Табакова в МХТ имени Чехова