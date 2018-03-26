Садальский поведал об интригах и скандале вокруг преемника Табакова

Актер Станислав Садальский вмешался в скандал относительно преемника покойного Олега Табакова. Он рассказал о страстях, которые кипят в МХТ им. Чехова, где Табаков на протяжении 18 лет являлся худруком. Актёры МХТ отказались подписывать коллективное письмо против нового худрука

Садальский написал, что в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий собрали всех работников учреждения, после чего предложили подписать коллективное письмо на имя Владимира Путина с предложением оставить на должности художественного руководителя Хабенского, ведь только президент страны может повлиять на такое решение. В послании говорится, что в театре не согласны с выбором на место художественного руководителя Женовача. «А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься. Очень глупо придумали. Теперь Хабенский в неловком положении», — написал Садальский на своей странице в Instagram. Примечательно, отмечает Садальский, что актеры отказались подписывать коллективное письмо к Путину.