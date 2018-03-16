Состояние одного из участников группы, пострадавших в ДТП, остается тяжелым, остальные музыканты находятся в состоянии средней тяжести. Транспортировать пациентов из больницы Гусь-Хрустального пока не будут.

У тяжелого больного врачи подозревают перелом поясничного отдела позвоночника, кто это именно из музыкантов, журналистам ТАСС не сообщили.

Музыканты популярной группы "Пикник" не доехали на заявленный концерт в Рязани. По дороге автобус с рокерами попал в аварию и артистов доставили в местную больницу. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал автомобиль, водитель которого не справился с управлением. В результате этого машину занесло и она врезалась в гастрольный микроавтобус группы.