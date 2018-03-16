Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП по дороге в Рязань

Музыканты популярной группы «Пикник» не попали на заявленный концерт в Рязани. По дороге автобус с рокерами попал в аварию и артистов доставили в местную больницу.

Об инциденте рассказал директор музыкального коллектива Владимир Сафронов. Кроме него, в автомобиле находились четверо участников группы: Эдмунд Шклярский, Станислав Шклярский, Леонид Кирнос и Марат Корчемный. У них серьезные травмы.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стал автомобиль, водитель которого не справился с управлением. В результате этого машину занесло и она врезалась в гастрольный микроавтобус группы. Авария произошла на 50 километре автодороги Владимир - Тума во Владимирской области.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.



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http://tass.ru/proisshestviya/5037426