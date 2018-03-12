Врачи запретили Ольге Бузовой выступать, но она не желает и слышать об этом

Телеведущая и певица Ольга Бузова не желает слушать врачей, запрещающих ей выступать на сцене. Все дело в травме ноги, которую артистка получила во время танца на одном из концертов на Дальнем Востоке.

Ольга не пожелала прерывать тур и почти ежедневно перед выходом на сцену была вынуждена терпеть болезненные уколы, чтобы иметь возможность нормально двигаться. Как сообщает портал teleprogramma.pro, ссылаясь на врачей, в дальнейшем при подобных нагрузках Бузовой может потребоваться операция.

Медики убеждены, что звезде необходима реабилитация, которая должна длиться несколько месяцев.

В настоящий момент певица уже находится в Москве и отдыхает, однако очень скоро планирует вернуться к концертной деятельности.