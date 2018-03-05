Ольга Бузова повредила ногу во время концерта на Дальнем Востоке
5 марта 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Ольга Бузова гастролирует по Дальнему Востоку. В своем турне она уже посетила с концертами несколько городов.
В списке осиянных лучами славы Ольги Бузовой городов уже числятся Благовещенск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Очень расстроила Ольгу отмена концерта в Южно-Сахалинске из-за погодных условий. Выложив в инстаграм видеообращение к поклонникам, Бузова продолжила турне.
Во время одного из последних выступлений Бузова повредила ногу, исполняя танец. Запись об этом также появилась в инстаграме певицы: «Потянула я ножку. На сцене не чувствовала ничего, а сейчас очень больно». Тем не менее, прерывать гастрольный тур из-за травмы Бузова не стала.
Многочисленные фолловеры Бузовой морально поддерживают ее и желают Ольге после завершения турне найти время на отдых и лечение ноги, пишет Teleprogramma.
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