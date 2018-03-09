Поклонники известной российской балерины Анастасии Волочковой были изумлены, увидев видеозапись, на которой артистка танцует со своим возлюбленным медленный танец. Фанатов удивил наряд танцовщицы.

Анастасия предстала перед своими фолловерами в толстовке, однако без брюк. Во время танца кофта балерины периодически задиралась, вследствие чего становилось понятно – звезда не надела даже шорты.

Подписчики Волочковой в комментариях не раз задали вопрос, почему женщина постоянно "ходит полуголая". Особенно внимательные фанаты заметили на столе бутылку крепкого спиртного, что также им не понравилось. Некоторые, однако, встали на защиту балерины, отметив, что в праздник даже она может позволить себе расслабиться.