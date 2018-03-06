Изменившаяся фигура Анастасии Волочковой поразила общественность

Известная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала общественность своей изменившейся фигурой. На днях звезда побывала на вечеринке в одном из московских ресторанов, где станцевала латину.

В первую очередь пользователей сети поразил наряд, который танцовщица выбрала для мероприятия – на ней было красное облегающее мини-платье и черные ботильоны на гигантской шпильке. Во-вторых, многие отметили, что танцует Анастасия довольно странно. Но сильнее всего поразила многих фигура Волочковой, передает портал URA.RU.

Дело в том, что во время поворотов можно заметить, что балерина набрала вес в области талии, вследствие чего у нее стал виден живот. Некоторые подписчики Анастасии в соцсети Instagram написали, что артистка забыла его втянуть. Нашлись и такие "комментаторы", которые заподозрили знаменитость в беременности.