Изменившаяся фигура Анастасии Волочковой поразила общественность
6 марта 2018, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала общественность своей изменившейся фигурой. На днях звезда побывала на вечеринке в одном из московских ресторанов, где станцевала латину.
В первую очередь пользователей сети поразил наряд, который танцовщица выбрала для мероприятия – на ней было красное облегающее мини-платье и черные ботильоны на гигантской шпильке. Во-вторых, многие отметили, что танцует Анастасия довольно странно. Но сильнее всего поразила многих фигура Волочковой, передает портал URA.RU.
Дело в том, что во время поворотов можно заметить, что балерина набрала вес в области талии, вследствие чего у нее стал виден живот. Некоторые подписчики Анастасии в соцсети Instagram написали, что артистка забыла его втянуть. Нашлись и такие "комментаторы", которые заподозрили знаменитость в беременности.
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