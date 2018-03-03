Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников
3 марта 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Пресняков-младший заявил, что он поддерживает другую субкультуру, нежели его родственники и просит поклонников творчества его родителей и бабушки не давать ему ценных советов.
Никита опубликовал эмоциональный пост в Instagram. "Многие тут видимо пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове", - написал он. "Я часто не понимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем как я пью и матерюсь. Я просто являюсь таким, каким был с одиннадцати лет, как только рок и металл попал ко мне в плеер. При этом многие "старшие" начинают меня учить, что хорошо, а что плохо. Накипело", - возмутился внук Аллы Пугачевой.
Никите посоветовали быть более сдержанным и не позволять себе выплескивать все эмоции наружу — все-таки уже не ребенок.
Напомним, В 2014 году Пресняков-младший создал собственную музыкальную группу под названием AquaStone, позже ставшую называться Multiverse.
Кристину Орбакайте радует тот факт, что Никита пытается держаться от своей звездной семьи "особняком".
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