Орбакайте высказалась о поведении взрослого сына Никиты Преснякова

Певица Кристина Орбакайте женила своего 27-летнего сына Никиту Преснякова. Но как и все матери, следит за своим старшим сыном. Рок-музыкант Никита Пресняков не молчун, активно высказывает свою точку зрения.

Он в последнее время раскритиковал организаторов своей свадьбы с Аленой Красновой, теледиву, начинающую делать карьеру певицы, Ольгу Бузову и голосистого певца и лучшего тамаду страны Николая Баскова.

По признанию Кристины Орбакайте, она следит не за скандалами, которые появляются в отношении ее самостоятельно сына, а за его творческими успехами. Никита Пресняков стал театральным актером. Орбакайте посмотрела спектакль с его участием и осталась в восторге, - сообщается на сайте Sobesednik.ru.

Ее радует и тот факт, что Никита пытается держаться от своей звездной семьи "особняком".