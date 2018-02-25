Мазур рассказала о тайном любовнике Цымбалюк-Романовской
25 февраля 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур раскрыла всем тайну о своей экс-подруге. Она поведала, что, будучи замужем за Арменом Джигарханяном, Виталина имела возлюбленного.
Об этом Мазур сообщила в эфире передачи «Новые русские сенсации». По ее словам, Виталина якобы посещала Грузию, где ее ждал любовник-миллионер. Вернувшись, она хотела поскорее расторгнуть брак с артистом, чтобы новогодние праздники провести во Франции, а затем снова выйти замуж.
После возвращения из Грузии Виталина, по словам Элины, была невероятно воодушевлена. Она познакомила подругу с возлюбленным, которого зовут Илья, и у Мазур сложилось впечатление, что отношения пары развиваются не первый месяц.
На Рождество должна была состояться помолвка, но она сорвалась, поскольку на пианистку подали в суд, а после этого запретили выезжать. На данный момент предполагаемый любовник не выходит на связь с корреспондентами.
Как говорит Мазур, по телефону таинственный абонент не доступен. На письма в Интернете он отвечает, что с Виталиной не знаком. Его персональная страничка в Сети ясно дает понять, что он давно женат и счастлив в браке, передает НТВ. Это тот случай, когда возможны только два варианта: или «принц» действительно ни при чем, или Виталина пыталась разрушить еще одну семью.
Ранее экс-представительница Виталины Элина Мазур заявила, что Цымбалюк-Романовская страдает психическим расстройством. Об этом ей, якобы, рассказала мама пианистки, когда они все вместе еще работали в театре.
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