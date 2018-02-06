Экс-представительница Виталины Элина Мазур заявила, что Цымбалюк-Романовская страдает психическим расстройством. Об этом ей, якобы, рассказала мама пианистки, когда они все вместе еще работали в театре.

«Со слов матери Виталины, у нее имелось некое расстройство, и Лидия Ивановна считала, что оно обострилось. Это было сказано в приватной беседе», — рассказала бывшая подруга экс-жены Армена Джигарханяна.

Адвокаты Виталины скорее всего будут готовы и ее привлечь к ответственности. Пианистка устала от обвинений и намерена подать в суд за клевету. Адвокат Цымбалюк-Романовской заявила, что защита намерена прибегнуть к зеркальным мерам в отношении народного артиста. По ее мнению, Джигарханян прикрывался своими регалиями, чтобы манипулировать общественным мнением, и ее клиентка больше не намерена это выносить.

Кроме этого, достанется и всем лицам, которые устраивали травлю и поливали ложью Виталину. Адвокат подчеркнула, что сейчас занимается подготовкой 11 исковых заявлений о клевете, пишет сайт Dni.ru