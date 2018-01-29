Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ждет Джигарханяна каждый день

Виталина Цымбалюк-Романовская на днях сделала неожиданное признание. Женщина заявила, что до сих пор каждый день ждет, что ее бывший возлюбленный, актер и режиссер Армен Джигарханян вернется домой.

Цымбалюк-Романовскую заметили в компании 60-летнего бизнесмена

Пианистку в последнее время обвиняют в махинациях с недвижимостью Армена Борисовича, а также в попытках ввести супруга в бессознательное состояние. Согласно некоторым данным, Цымбалюк-Романовская давала артисту психотропные препараты.

Как уточняет портал teleprogramma.pro, женщина буквально накануне в очередной раз подчеркнула, что не выселяла и не выписывала Джигарханяна из квартиры.

Кроме того, Виталина заметила, что не продавала никакой жилплощади, принадлежащей актеру. Более того, молодая женщина подчеркнула, что до сих пор ждет его дома каждый день, уточняет kp.ru.