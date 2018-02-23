Ольга Бузова повеселилась в компании друзей бывшего мужа

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях отправилась на вечеринку. В этом не было бы ничего странного, однако, на мероприятии присутствовали друзья бывшего мужа звезды Дмитрия Тарасова.

Супруга знаменитого футболиста Романа Широкова Екатерина собрала в одном из столичных ресторанов огромное количество друзей и приятелей, среди которых были Лариса Павлюченко и Мария Погребняк. Ольга Бузова также прибыла на праздник в ярком платье с очень глубоким декольте.

Молодая женщина чувствовала себя великолепно среди жен футболистов, хотя она сама уже долгое время не является таковой.

На своей страничке в соцсети Instagram Ольга опубликовала фото с подругами и написала, что они самые красивые.