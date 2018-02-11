Батрутдинов и Бузова могут пожениться

Резидент Comedy Club и шоумен Тимур Батрутдинов и ведущая реалити-шоу Ольга Бузова могут пожениться.

О женитьбе сообщил Батрутдинов. Знает ли о возможной свадьбе Бузова - вопрос.

Участник Comedy Club рассказал, что они с Ольгой поженятся, если не найдут себе пары к осени. Как передает РЕН ТВ, предположительно, пожениться звезды шоу-бизнеса хотят 28 октября в Барселоне.

Чуть более года назад Ольга Бузова пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тарасов уже успел жениться, обвенчаться с Анастасией Костенко. По словам Бузовой, эта "женщина из Ростова" уже беременная. Пара ждет пополнения в семье.

Про роман Бузовой с Батрутдиновым заговорили после того, как они опубликовали совместные фото на отдыхе в Таиланде.

"Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом;) Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты!) До встречи в Москве!", - признался Тимур.

А как он ее поздравлял с днем рождения.

"Олюсь, с днём рождения! Ты уникальная женщина, вмещающая в себе радикально противоположные качества! Ты сильная и слабая, красивая и домашняя, много говорящая и немного поющая, энергичная и спокойная, закрытая и медийная, умная и, когда захочешь, не очень;) Ты многое прошла, но ты шла сама и твой звёздный час сделан исключительно тобой. Горжусь тобой! Помни, я всегда рядом"

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov)Янв 19, 2018 в 9:30 PST