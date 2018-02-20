С Евгением Осиным совсем беда: со сломанным ребром запер себя в квартире

Сообщения о том, что звезда 90-х Евгений Осин вновь ушел в запой, появились сегодня днем. Друзья певца заявили, что он уже пятый день не выходит на связь. Выяснилось, что он попал в аварию, а затем заперся в своей квартире.

Перелом певец получил в Таиланде, где пытался излечиться от пагубной алкогольной зависимости. Во время поездки он упал с мотоцикла. После возвращения в Москву Осин упал в своей квартире. Прибывшие медики диагностировали у него сильное алкогольное опьянение и перелом ребра. От медицинской помощи Осин отказывается. «У Жени срыв за срывом, он опять пьет, и никаких позитивных сдвигов в его состоянии пока, к сожалению, не фиксируется», — цитирует портал «Дни.ру» слова знакомого Осина.

Евгений рассказал журналистам РЕН ТВ через закрытую дверь квартиры, что не может найти ключ. Судя по голосу на записи, артист опять не совсем трезв.