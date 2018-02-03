Евгений Осин заявил о внебрачной дочери

Популярный в конце 80-х – начале 90-х годов XX века певец Евгений Осин рассказал о своей внебрачной дочери. Девочке 12 лет, ее зовут Настя Годунова. По словам солиста, с матерью дочери он познакомился еще до того, как женился.

Мама девочки неожиданно вышла на связь с певцом. Теперь Евгений Осин заботится о 12-летней наследнице. Несмотря на то, что Анастасия очень похожа внешне на отца, он прошел ДНК-тест и ждет результатов.

Как вспоминает Евгений, роман с мамой девочки, Еленой продлился всего несколько месяцев, но после расставания они остались в хороших отношениях. По его словам, после их расставания у Елены был другой мужчина, но он не признал Настю своим ребенком.

"Девочка пошла по моим стопам. Настенька занимается музыкой, участвует в детских модельных показах!", - рассказал "Стархиту" певец.









фото: Вконтакте