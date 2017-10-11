Лечившегося от алкоголизма Осина сняли в московском магазине с бутылкой в руках

Певца Евгения Осина, лечившегося от алкоголизма в Таиланде, сняли в московском магазине с бутылкой алкоголя в руках.

Фотографию артиста, разглядывающего бутылку, выложила на своей странице в Instagram певица Наталья Штурм. Она выразила сожаление по поводу того, что Осин вернулся к пагубной привычке.

О том, что страдающего алкоголизмом Евгения Осина отправили в реабилитационный центр в Таиланде, стало известно в конце августа. Накануне «Аргументы недели» писали, что состояние здоровья артиста вызвало опасение у российских медиков. Главный врач «Клиники Маршака» Дмитрий Вашкин пришел к выводу, что лечение за границей не пошло Осину на пользу.