Состояние здоровья Евгения Осина вызывает опасение у российских врачей

В связи с удручающим состоянием певца Евгения Осина, пребывающего на лечении в Таиланде, главврач "Клиники Маршака" Дмитрий Вашкин сделал официальное заявление о необходимости квалифицированной медицинской помощи музыканту.

Дмитрий Вашкин помог избавиться от алкогольной и наркотической зависимости многим людям. Поэтому ток-шоу "Прямой эфир", где показали певца Евгения Осина, который находится в реабилитационном центре в Таиланде, он смотрел с особым интересом. "Как видно из сюжета, у Евгения Осина замедлена речь, он медленно передвигается, нечетко и нелогично формулирует мысли. И это происходит через месяц после его нахождения в реабилитационном центре. Мы сделали вывод, что никакой медицинской помощи в этом учреждении больной не получает либо эта помощь минимальна", - отметил Вашкин, сообщает Dni.Ru. Он добавил, что у Евгения Осина, судя по всему, тяжелое заболевание головного мозга. При этом он считает, что "включение видеосюжетов с участием Евгения Осина и Криса Кельми в программы «Прямой эфир» — это прямое оскорбление и унижение чести и достоинства этих талантливых людей, попавших в беду".

Евгений Осин, согласившийся на уговоры Андрея Малахова и Даны Борисовой начать лечение от алкогольной зависимости, разочаровался в условиях жизни на Самуи. Недавно он сам об этом рассказал Андрею Малахову.

Рок-музыкант Крис Кельми, у которого из-за проблем с алкоголем в последние годы идет черная полоса, на днях намерен отправиться в Таиланд. Кельми пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вернуться в Москву другим человеком.