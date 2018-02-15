Александр Серов сдал тест на отцовство

Легенда советской эстрады Александр Серов продолжает разбираться в ситуации с предполагаемыми детьми. Кристин Тилер пришла на очередную встречу с Серовым, а эксперты обнародовали итоги исследования, на которое решилась девушка.

В новом выпуске программы «Пусть говорят» обсуждали ситуацию с внебрачными детьми Александра Серова. Певец пришел в студию вместе с родной дочерью Мишель. По словам дочери, ее воспитанием занималась мама.

При этом из Германии приехала Надежда Тилер, бывшая любовница артиста, которая 29 лет назад в Ленинграде имела с ним любовную связь. Она рассказала, что у него еще есть дочь Кристин. " Ты ведешь как дебилка себя, закрой рот!", – закричал певец при таком заявлении на бывшую возлюбленную.

Мужчина сдал ДНК-тест, чтобы проверить, может ли Кристин быть его дочерью.

Напомним, недавно Александр Серов раскрыл главную тайну своей жизни и признался, что у него есть внебрачная дочь Алиса, которая живет в США.