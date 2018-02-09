Внебрачная дочь А. Серова заявила, что не готова признавать певца своим отцом

Нестандартная ситуация для российского шоубизнеса – знаменитый отец готов признать свою внебрачную дочь, а вот девушка ничего не желает знать о своем популярном папаше. Обычно все бывает наоборот.

Серов готов признать внебрачную дочь из США, но лишь после генетического теста

Недавно Александр Серов раскрыл главную тайну своей жизни и признался, что у него есть внебрачная дочь Алиса, которая живет в США. Правда, сам артист все же потребовал генетического теста и заявил, что готов общаться с девушкой, если она сама проявит инициативу.

И она проявила. Алиса объяснила свое отношение к ситуации, записав видеоролик и выложив его в сеть. «Я просто хотела сказать, что у меня замечательная семья и нет никакого интереса и желания связываться с человеком по имени Александр Серов, – сказала девушка. – Я знаю, что бывают разные ситуации и истории. Но есть люди, которых я никогда не пойму. Они ведут себя недостойно званию артиста, мужчины, отца, человека».

Кроме того, она написала, что у нее прекрасная семья, которая никогда ничего не просила от Серова. «В отношении Александра Серова я могу сказать, что мне он не интересен как человек. Я бы хотела, чтобы он оставил меня и мою семью в покое. Я бы хотела поставить в этой истории большую и жирную точку. В любом случае, за клевету надо отчитываться. Я не сомневаюсь, что этот момент придет», - цитирует Алису «СтарХит».

Пользователи социальных сетей поддержали девушку, написав, что она повела себя достойно и правильно, потому что не стоит общаться с человеком, наговорившим в телеэфире гадости про ее мать.