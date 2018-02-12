Коллеги Дмитрия Соловьева рассказали о его болезни

Актер Дмитрий Соловьев умер 12 февраля утром в больнице на 44-году жизни. Коллеги Соловьева актрисы Ольга Сидорова и Мария Аниканова узнали, что сын кинорежиссера Сергея Соловьева болел.

Ольга Сидорова рассказала, что у Дмитрия было осложнение после гриппа. Актриса в интервью "Пятому каналу" сказала, что Дмитрий Соловьев скончался от заболевания поджелудочной железы, а панкреатит мог стать осложнением гриппа.

Актриса Мария Аниканова рассказала, что разговаривала с Дмитрием Соловьевым по телефону лишь три дня назад. Он о болезни не говорил. А кинорежиссер Сергей Соловьев признавался Марии, что они с сыном переболели гриппом. Он выздоровел, а сын еще выкарабкивался.

Ольга Сидорова вместе с Дмитрием снималась у Сергея Соловьева в фильме "Нежный возраст".

Мария Аниканова дебютировала в кино вместе с Дмитрием Соловьевым в фильме режиссера "Дом под звездным небом" в 1991 году.