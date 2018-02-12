Умер актер Дмитрий Соловьев

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера, продюсера Дмитрия Соловьева. Ему было 43 года. Сын знаменитого кинорежиссера Сергея Соловьева скончался утром в понедельник, 12 февраля.

Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве.

Смерть сына режиссера подтвердила актриса, врач Татьяна Друбич, - сообщает ФАН. Дмитрий Соловьев исполнил главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст".

"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", - говорится в сообщении организации. Как стало известно, Дмитрий находился в больнице, - передает ТАСС.

"Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Также был соавтором сценария фильма «Нежный возраст» и продюсером фильма «Ке-ды»", - сообщается на сайте Союза.

Кинематографисты выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича Соловьева.