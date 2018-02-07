Летучая сделала сенсационное признание о «Ревизорро»

Елена Летучая призналась в одном из последних интервью, что в проекте «Ревизорро. Москва» ее коллеги сливали в рестораны информацию о грядущих проверках. На протяжении четырех лет проект существовал совершенно честно.

«Ревизорро» было справедливым и беспристрастным шоу. Но потом у Летучей сменилась команда и всё изменилось.

По словам Лены Летучей, сегодня ей сложно сказать, что будет с проектом «Ревизорро» дальше, поскольку новую ведущую программы Анастасию Самбурскую она не знает, но Летучая уверена, что если она и команда будут снимать честно, то программа останется социально значимой, полезной людям.

Ранее телеведущая Елена Летучая предотвратила пересуды и объяснила лично, почему приостановила работу на Первом канале в программе «Летучий отряд». У Летучей возникли проблемы со здоровьем.