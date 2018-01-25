Лена Летучая назвала свой диагноз, из-за которого не может работать на Первом

Телеведущая Елена Летучая предотвратила пересуды и объяснила лично, почему приостановила работу на Первом канале в программе "Летучий отряд". Для подготовки программы необходимо посещать регионы, летать по 2-3 раза в неделю. У Летучей возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщила Елена, она прошла доскональное обследование у медиков. Так часто летать на самолетах медики теледиве запретили. А делать программы сидя в студии она не хочет, считая, что это не совсем честно.

Елена Летучая опубликовала фото из кабинета врача и все объяснила: "Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным". "В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия.

Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено!" - призналась телеведущая. Лена говорит: "Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье".

Поклонники с сочувствием приняли откровение Летучей. Елене желают здоровья: "Главное-это здоровье!!!!", "Здоровья вам!!! И пусть все будет хорошо!!!", "Леночка выздоравливайте", "Леночка! Выздоравливай поскорее!!! Обожаю тебя! Ты самая лучшая Летучая".