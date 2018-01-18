Джигарханяна экстренно госпитализировали

Народный артист России, режиссер Армен Борисович Джигарханян экстренно госпитализирован 17 января вечером из театра. Режиссер вчера работал, но у него подскочило давление. «Скорую» вызвали прямо в театр.

У Джигарханяна подскочило давление и, по некоторым данным, отказали ноги. На момент прибытия врачей народный артист был в сознании. Джигарханян был доставлен в городскую клиническую больницу №1 им. Н. И. Пирогова, сообщается на сайте teleprogramma.pro.

82-летний Армен Джигарханян минувшей осенью развелся со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую в свое время назначил директором своего театра. В законном браке они прожили немногим более года. Оказалось, что вся недвижимость переписана на Виталину.

Развод был скандальным. Цымбалюк-Романовская не может успокоиться. Джигарханян несколько раз публично называл ее воровкой. Виталина не верит, что это слова Армена Борисовича. Она настаивает на личной встрече с ним.

В СМИ пишут, что Цымбалюк намерена аннулировать развод. А как раз в тот день, когда у Джигарханяна случился приступ, якобы ее представители назначали встречу с актером.