Цымбалюк-Романовская рассказала об интимных подробностях жизни с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая супруга Армена Джигарханяна откровенно рассказала о своих попытках сблизиться с легендарным актером и о первой ночи с ним. Пианистка призналась, что, кроме Армена Борисовича, в ее жизни не было других мужчин. Даже романтических школьных увлечений, какие бывают у многих девочек в ее возрасте.

"Так случилось, что Армен Борисович не оставил никому шансов", – призналась Виталина. В 16 лет Виталина увидела спектакль с участием Армена Джигарханяна и влюбилась. Она не раз задумывалась, а могли бы у нех возникнуть любовные отношения как у мужчины и женщины. В то время жена Джигарханяна жила в Америке, и у пианистки складывалось впечатление, что, несмотря на свою популярность, актер очень одинокий человек.

«Еще мне почему-то с самого начала казалось, что без него я не буду счастлива. Только вместе с ним", – рассказала Виталина. Как-то пианистке удалось передать записку для Джигарханяна, а позже Армен Борисович пригласил ее поужинать в грузинский ресторанчик неподалеку от театра. «Этой ночью в отель я не вернулась...", – сообщила пианистка.

О первой ночи с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская поведала крайне скупо. "Не могу сказать, что мне было страшно, когда мы поехали в его квартиру на Арбате. Но безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной. Спасало то, что не тешила себя иллюзиями. Я признавала, что полюбила женатого человека", – цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую "Коллекция "Караван историй".