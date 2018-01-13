Цымбалюк-Романовская уверена, что Джигарханян попытается ее вернуть

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что бывший муж попытается вернуть ее. Она даже знает, какие слова скажет ей Джигарханян.

Виталина уверена: Армен Борисович позвонит и скажет: "Ты мне нужна". "Так будет, я уверена", — сказала бывшая жена артиста в интервью журналу "Караван историй".

На развод с молодой женой подал сам 82-летний Армен Джигарханян. Он публично назвал Виталину воровкой. По признанию 39-летней женщины, это она простить никогда не сможет. По ее словам, у нее пропали чувства к Джигарханяну "ровно в тот момент, когда он на всю страну стал оскорблять" ее. Но за Джигарханяна она все равно переживает.

По словам Цымбалюк-Романовской, она не уверена, действителен ли их развод, так как возникли некоторые юридические нюансы. У Виталины не пропало желание встретиться с Джигарханяном и спокойно обсудить имущественные вопросы. "Мы разберемся с Арменом Борисовичем сами, без посторонних", - уверена она.

Напомним, скандал разгорелся минувшей осенью. Джигархнанян оказался в больнице. Оказалось, что все его имущество записано на Виталину. Из США приезжал приемный сын Армена Борисовича Степан Джигарханян.

Сейчас бывшие супруги живут в одном доме и одном подъезде. Только актер квартиру снимает, а его бывшая - в квартире, в которой был сделан ремонт специально под пожилого актера.

Виталина Цымбалюк-Романовская уверяет, что Джигарханян был ее первой и единственной любовью. Но теперь она готова полюбить другого мужчину, родить ребенка. Но хотела бы продолжать заботиться о бывшем муже.

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