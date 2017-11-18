Бывший возлюбленный Волочковой устроил скандал на программе Леры Кудрявцевой

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Чермен Дзотов публично поругался с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Знаменитая артистка возмущена тем, что мужчина выложил в соцсеть фотографии с ней.

Настя уверена, что таким образом, рассекречивая их отношения, он намерен прославиться. Волочкова жаждет мести и хочет опорочить имя бывшего возлюбленного.

Дзотов попытался оправдаться за секс-скандал с Волочковой. Но мудрой телеведущей Лере Кудрявцевой не надо ничего доказывать. На съемках программы "Звезды сошлись" у них произошел конфликт с бывшим возлюбленным Волочковой.

Настя считает, что Дзотов врет о краже снимков из телефона. По ее мнению, Чермен сам продал их СМИ. В программе "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" Анастасия пообещала отомстить своему обидчику.

Волочкова уверена, что правда восторжествует.