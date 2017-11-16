Волочкова устроила скандал на съемках телешоу
16 ноября 2017, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова устроила скандал на съемках телевизионной программы, посвященной публикации в интернете ее откровенных фотографий.Как пишет Super, перед началом записи балерина узнала, что в качестве эксперта канал НТВ пригласил бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева. Волочкова выразила свое недовольство съемочной группе, в результате Солнцеву пришлось уйти.
Некоторое время назад между деятелями шоу-бизнеса произошел конфликт. Причиной его стало заявление Солнцева о том, что Волочковой нужно прибегнуть к услугам пластического хирурга и «освежить лицо».
Ранее балерина рассказала о том, что столкнулась с домогательствами чиновника.