Волочкова жаждет мести и хочет опорочить имя бывшего возлюбленного

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова намерена отомстить своему бывшему возлюбленному Чермену Дзотову.

Артистка заявила, что приготовила большой "подарок" для родственников мужчины. В рамках программы "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" Волочкова не стала отрицать, что именно она запечатлена на откровенных кадрах, которые якобы попали в сеть случайно. Звезда считает, что Дзотов намеренно выложил в интернет видеозапись, чтобы прославиться.

Анастасия полагает, что будет справедливо отправить родителям экс-возлюбленного в качестве подарка на Новый год весьма откровенный ролик с участием самого Чермена.