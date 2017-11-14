Друзья Армена Джигарханяна подарили ему квартиру

Друзья знаменитого российского режиссера и актера Армена Джигархянана, который недавно оказался в центре скандала, подарили ему квартиру.

Приятели собрали средства и приобрели артисту жилье рядом с его театром. Армен Джигарханян пригласил в гости ведущего передачи "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, чтобы продемонстрировать апартаменты.

Актер провел журналистов по всей трехкомнатной квартире, где сделан хороший ремонт. Он также упомянул в беседе с телеведущим свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, от которой, по его словам, получил лишь предательство. Более того, Армен Борисович не исключает, что женщина в скором времени может найти себе нового возлюбленного.