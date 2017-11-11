Жена Джигарханяна заявила, что обижена на своего супруга

Супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна заявила, что всерьез обижена на мужа. Виталина Ц ымбалюк-Романовская подчеркнула, что прожила достойную жизнь с артистом – они провели вместе около 15 лет.

Женщина добавила, что такую публичную обиду, которую он ей нанес, простить очень сложно, передает сегодня издание "СтарХит".

Цымбалюк-Романовская отметила, что до сих пор не разговаривала с Арменом Джигарханяном наедине. Супруга актера полагает, что если человек хочет развестись, он сначала сообщает об этом жене, а не представителям средств массовой информации. Она также заявила, что дальнейшее общение зависит исключительно от Армена Борисовича.