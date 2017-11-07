Представители Стаса Михайлова опровергли информацию об обращении в ЕСПЧ

Представитель Стаса Михайлова опроверг сведения об иске артиста в ЕСПЧ из-за фильма "Дублер", в котором Александр Ревва спародировал певца. По поводу этого инцидента будут проводить расследование.

"Все причастные к данной провокации будут привлечены к ответственности", — сообщил представитель Стаса Михайлова, передает РИА Новости.

Фильм "Дублер" вышел в прокат в 2013 году. Александр Ревва исполняет в нем роли Игоря Успенского и певца Михаила Стасова. В титрах сообщается, что все события выдуманы, а совпадения случайны.

О том, что знаменитый российский певец Стас Михайлов направил жалобу в Европейский суд по правам человека, сегодня сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков на своем канале в мессенджере Telegram.

Ранее в СМИ проходила информация, что Стас Михайлов отменяет концерты из-за болезни. Информации о запрете врачей гастрольной деятельности своего артиста директор Михайлова Сергей Кононов был крайне удивлен.

Недавно в эфире передачи "Честное слово с Юрием Николаевым" Максим Галкин много рассказывал о своей работе, в том числе, о пародиях на знаменитостей. К примеру, Максим рассказал о конфликте со Стасом Михайловым.