Директор Стаса Михайлова опроверг новость об отмене его концертов

Директор Стаса Михайлова Сергей Кононов опроверг новость об отмене концертов Стаса Михайлова по состоянию здоровья. Информации о запрете врачей о гастрольной деятельности своего артиста директор был крайне удивлен.

«В настоящий момент Стас Михайлов находится в концертном туре, - прокомментировал «Аргументам неделi» Сергей Кононов. Сегодня он даёт концерт с аншлагом в Барнауле. Затем в Кемерово и в Томске. Всё идёт согласно нашего гастрольного графика. Желаю всем оставаться на территории здравого смысла и не верить слухам и сплетням».

Ранее СМИ сообщили, что перед очередным выступлением на сцене Стасу Михайлову стало плохо, хотя исполнитель популярных композиций Стас Михайлов всегда отличался выносливостью и хорошим здоровьем. Приехавшие на вызов медики диагностировали у него снижение давления с осложнениями. Именно поэтому ему порекомендовали не выступать некоторое время.

Как оказалось, это всего лишь слухи...