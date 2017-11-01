Марина Федункив стала лицом и телом партии «Калорийная Россия»

Звезда популярного телесериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman Марина Федункив объявила о своих политических амбициях на своей страничке в instagram. Федункив заявила о желании стать президентом страны.

"А то через 4 года кое-кому 35. На следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем, теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия». Голосуя за меня, вы голосуете за всех оптом! Народ требует хлеба и зрелищ! Насчет хлеба, то тут как успеете, а зрелища точно будут!", - сообщила Марина поклонникам.

Выборы 2018 года обещают стать самыми интересными в истории современной России. Недавно о своем желании стать президентом заявила Ксения Собчак. После еще одна знаменитость Катя Гордон также решилась сменить профессию и поучаствовать в выборах. Затем к эффектным блондинкам примкнула не менее эффектная брюнетка Анфиса Чехова.