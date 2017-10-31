Анфиса Чехова заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ

Телеведущая Анфиса Чехова заявила в своем Instagram о том, что она не против стать кандидатом в президенты России. Телеведущая рассказала, что получила письмо от руководства Партии Добрых Дел.

В письме говорится, что Чехова является одной из самых популярных личностей в России. Именно она сможет эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных российских телеканалах и в других СМИ. Как уверяют в Партии Добрых Дел, за нее отдадут голоса от 20 до 30 процентов избирателей.

Хотя Анфису Чехову никогда не прельщала политическая карьера, тем не менее, идея показалась ей интересной. Однако теледива выдвинула одно условие. В своем посте она указала, что будет баллотироваться в том случае, если пост наберет 200 тысяч "лайков".

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак намерена баллотироваться на пост президента РФ. Следом за Ксенией политические амбиции проявила еще одна блондинка – Катя Гордон.