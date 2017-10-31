Старший брат Кевина Спейси рассказал подробности их тяжелого детства

Старший брат голливудского актера Кевина Спейси рассказал подробности их детства. Детство актера трудно назвать счастливым. По признанию ближайшего родственника, Кевина сильно избивал родной отец.

62-летний Рэндалл Фаулер встал на защиту 56-летнего Кевина Спейси. По признанию мужчины, их отец был педофилом. Он насиловал его. А Рэндалл, чтобы отец не насиловал младших детей - брата и сестру - жертвовал собой. Рэндалл Фаулер рассказал, что отец был нацистом, он примкнул к американской нацистской партии. Их отец носил усы как у Гитлера. "Я постоянно угрожал отцу, что если он хоть пальцем прикоснется к Кевину, я расскажу всем о том, что он делает со мной", — рассказал Рэндалл в интервью Daily Mail.

Накануне актер сериала "Звездный путь" Энтони Рэпп сообщил о том, что в 14- летнем возрасте он подвергся сексуальным домогательствам со стороны в то время 26-летнего Кевина Спейси.

Только спустя много лет Рэпп смог сделать признание. После этого Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации.



Кевин Спейс снимался в популярном американском сериале "Карточный домик" (House of Cards), исполнял главную роль.

Теперь шестой сезон сериала "Карточный домик", премьера которого запланирована на 2018 год, станет последним.